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«يلا شوت» beinLIVE مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش بايرن ميونخ جودة متعددة اليو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار تابع المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزيه مورينيو وفريق بايرن ميونيخ الألماني والتي ستقام اليوم الأربعاء 11 ديسمبر KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.
مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير BEIN MATSH :-
جول كورة ويرغب فريق توتنهام هوتسبير في تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الذهاب على ملعبه الوايت هارت لين الجديد بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين YALA LIVE بالرغم من صعود الفريقين لدور الثمن نهائي قبل بداية الجولة وتعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين COOL KOORA.
مورينيو يستبعد نجوم الفريق ضد بايرن ميونيخ YALA LIVE :-
يلا كورة واستبعد جوزيه مورينيو العديد من نجوم الفريق من أجل اراحتهم لمواجهة ولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA STAR وفاز السبيرز على فريق بيرنلي بالمباراة الماضية في البريميرليج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة وكانت هي الأولى التي يحقق خلالها الفريق الإنجليزي شباك نظيفه مع المدرب البرتغالي KOORAHD.
وسوف تقام المباراة بين فريق بايرن ميونيخ وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة COOL KOORA وفي الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.


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