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رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش بايرن ميونخ T

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:33 م
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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ
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مر توتنهام بفترة سيئة منذ بداية الموسم تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق للفريق وتولى الاستثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه وتمكن من تغيير نتائج الفريق للأفضل. وعلى الجانب الآخر، يمر بايرن ميونخ بأسوأ مواسمه على الإطلاق منذ أن قاده نيكو كوفاتش منذ الموسم الماضي وحتى رحيله في بداية هذا الموسم. وحتى بعد رحيل مازال الفريق البافاري يترنح في نتائجه تحديداً على المستوى المحلي ويحاول استعادة توازنه.
* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز ودافيد ألابا وخافيير مارتينيز وبنيامين بافارد.
خط الوسط: ليون جوريتسكا وجوشوا كيميش.
خط الهجوم: سيرج جنابري وتوماس مولر وإيفان بيريسيتش وروبرت ليفاندوفيسكي
من المتوقع أن يخوض توتنهام اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: باولو جازانيجا.
خط الدفاع: كيلي ولكر بيترس وخوان فويث ودافينسون سانشيز وداني روز.
خط الوسط: إيريك داير وأوليفر سكيب.
خط الهجوم: لوكاس مورا وجيوفاني لو سيلسو وتروي باروت وريان سيسيجنون.
* مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام :
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