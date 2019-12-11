Advertisements
Advertisements
Advertisements

نبيلة عبيد في عزاء الراحل سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:02 م
Advertisements
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
ولاء عبد الناصر
Advertisements

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تأدية واجب العزاء فى المخرج الراحل سمير سيف، حيث حضرت اليوم الأربعاء عزاء الراحل فى كنيسة "مامرقس" بمصر الجديدة.

يذكر أن سمير سيف رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 72 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشهد العزاء حضوراً غفيرا من نجوم الوسط الفني أبرزهم "يحيي الفخراني، إلهام شاهين، أشرف زكي، ميرنا وليد، محمد هنيدي وغيرهم من النجوم".

والمخرج الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور يذكر منها الأفلام التى تعاون فيها مع الفنان عادل إمام وهم "الهلفوت، المشبوه، شمس الزناتي".

وكان آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل "كيد النسا" الجزء الثانى مع الفنانة فيفي عبده، كما أنها شاركت كضيفة شرف في مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال حلقة واحدة فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عزاء سمير سيف سينما دراما خبار الفن الفجر الفني الراحل سمير سيف أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من ميسي عن ريمونتادا ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام Bayern Munich Vs Tottenham LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش بايرن Champions Leag

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة المخرج السينمائي سمير سيف إثر أزمة قلبية

عاجل.. تعرف على موعد ومكان صلاة جنازة الراحل سمير سيف

محمد هنيدي ينعي المخرج الراحل سمير سيف

إلهام شاهين لـ"سمير سيف" : أفضالك كثيرة ..لن أنساك أبدا

بعد وفاته.. تعرف على أفلام سمير سيف مع عادل إمام وماذا قال الراحل عن الزعيم

محمد هنيدي في عزاء الراحل سمير سيف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

يلا شوت YALLA Zamlekمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الزمالكLIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status