نبيلة عبيد في عزاء الراحل سمير سيف



حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تأدية واجب العزاء فى المخرج الراحل سمير سيف، حيث حضرت اليوم الأربعاء عزاء الراحل فى كنيسة "مامرقس" بمصر الجديدة.



يذكر أن سمير سيف رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 72 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وشهد العزاء حضوراً غفيرا من نجوم الوسط الفني أبرزهم "يحيي الفخراني، إلهام شاهين، أشرف زكي، ميرنا وليد، محمد هنيدي وغيرهم من النجوم".



والمخرج الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور يذكر منها الأفلام التى تعاون فيها مع الفنان عادل إمام وهم "الهلفوت، المشبوه، شمس الزناتي".



وكان آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل "كيد النسا" الجزء الثانى مع الفنانة فيفي عبده، كما أنها شاركت كضيفة شرف في مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال حلقة واحدة فقط.