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ريال مدريد يقرر التضحيه بنجمي الفريق لضم بوجبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:33 م
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بوجبا
بوجبا
حسام مجدي
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قرر نادي ريال مدريد الإسباني التضحيه بنجمي الفريق للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق.


ريال مدريد يضحي بهذا الثنائي لضم بوجبا

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ريال مدريد مستعد لتقديم جاريث بيل وخاميس رودريجيز نجمي الفريق إلى نادي مانشستر يونايتد بالإضاه إلى مبلغ مالي بسيط مقابل الحصول على بوجبا في الشتاء القادم.


منافسة شرسة تنتظر ريال مدريد

وينتظر نادي ريال مدريد منافسة شرسة لضم بول بوجبا في انتقالات يناير القادمة حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.


موقف بوجبا من الرحيل عن مانشستر يونايتد

وحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن بوجبا قد أظهر رغبة كبيرة منذ انتقالات الصيف الماضية في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد والانضمام إلى نادي ريال مدريد.


مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتىى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.


ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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