ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد وادي دجلة، بفوز المارد الأحمر، بنتيجة بثلاثية دون رد، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وسجل رمضان صبحي لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف وليد أزارو مهاجم الفريق، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ثم اختتم أحمد الشيخ أهداف الأهلي بإحرازه الثالث في الدقيقة 92 من المباراة.





ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 15 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 5 مباريات، فيما فضل وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، الخروج من كبوته وظل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.





ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الخامس على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.





وكان الأهلي، عاد من جديد للمسابقة المحلية، عقب تحقيق الفوز على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري العام عقب فوز الأهلي على دجلة من خلال التقرير الآتي:-





1- الأهلي... 15 نقطة.

2- الاتحاد السكندري... 13 نقطة.

3- المقاولون العرب... 13 نقطة.

4- بيراميدز سبورت... 12 نقطة.

5- الزمالك... 10 نقاط.

6- سموحة... 10 نقاط.

7- حرس الحدود... 10 نقاط.

8- الإسماعيلي... 10 نقاط.

9- الإنتاج الحربي... 8 نقاط.

10- المصري البورسعيدي... 7 نقاط.

11- طنطا... 7 نقاط.

12- إنبي... 7 نقاط.

13- مصر المقاصة... 7 نقاط.

14- إف سي مصر... 7 نقاط.

15- أسوان... 5 نقاط.

16- طلائع الجيش... 4 نقاط.

17- الجونة... 4 نقاط.

18- وادي دجلة... 3 نقاط.





ويستضيف النادي الأهلي، نظيره حرس الحدود، مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



