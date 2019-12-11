«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد HAZARD

رابط مشاهدة لقاء ريال مدريد وبروج اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT PLUS

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ويحل نادي ريال مدريد COOL KORAضيفاً على نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب يان بريديل في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.





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وضمن ريال مدريد تأهله لدور الـ 16 في المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

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وسيكون تشكيل ريال مدريدYALLA KORA لمواجهة بروج كما يلي.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش - إيسكو

خط الهجوم: جاريث بيل – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور.





ترتيب المجموعة الأولى قبل مواجهة ريال مدريد وكلوب بروج

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط MOB IKORA بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 3 نقاط.





موعد مباراة ريال مدريد وبروج والقنوات الناقلة

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تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق على محمد على وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.



