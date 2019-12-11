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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد HAZARD

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة لقاء ريال مدريد وبروج اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT PLUS
شاهد مباشرة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء يلا شوت، تابع مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري الأبطال يلا كورة، بث حي ومباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج دوري أبطال أوروبا رابط سريع ومباشر كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج دوري بلس لايف إتش دي جودة عالية دون تقطيع.

ويحل نادي ريال مدريد COOL KORAضيفاً على نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب يان بريديل في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا KORA LIVE رابط مباشر جودة عالية دون تقطيع YOUTUBE مشاهدة لقاء ريال مدريد وبروج في دوري الأبطال KORA STAR على الهواء مباشرة.

وضمن ريال مدريد تأهله لدور الـ 16 في المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
تابع بث حي ومباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT رابط سريع جودات متعددة مشاهدة مباشرة دون تقطيع برابط مباشر.

وسيكون تشكيل ريال مدريدYALLA KORA لمواجهة بروج كما يلي.
حراسة المرمى: ألفونس أريولا
خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش - إيسكو
خط الهجوم: جاريث بيل – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مواجهة ريال مدريد وكلوب بروج
تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ريال مدريد ضد بروج اليوم الأربعاء في دوري الأبطال متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط MOB IKORA بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وبروج والقنوات الناقلة
تابع بث حي لمباراة ريال مدريد وبروج COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق على محمد على وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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