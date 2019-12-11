"كورة لايف YALLAKORA" مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم بدون تقطيع رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ"كورة لايف"

يلتقي فريقي بايرن ميونخ وتوتنهام في لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب أليانز أرينا اليوم لقاء بين فريقي بايرن ميونيخ وتوتنهام في مواجهة ثأرية بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي ولكنه الآن مع المدير الفني البرتغالي القدير جوزيه مورينيو فهل ينتصر ويحسن من سمعة الكرة الإنجليزية، يتصدر نادى بايرن ميونخ المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعهم من فوز في خمسة لقاءات ولم يتلقي اي تعادل أو هزيمة حتي الآن بينما فريق توتنهام يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخَسر لقاء ، وفي اللقاء الماضي بين الفريقين التي قامت على ملعب توتنهام بمباراة الذهاب إنتهي بفوز الفريق الألمانى بنتيجة ثقيلة 7 أهداف مقابل هدفين ، ويدخل السبيرز اللقاء اليوم طامعاً في الفوز بنتيجة كبيرة أيضاً ليعوض خسارته التي تلقاها في مباراة الذهاب.





تنطلق المواجهة بين فريقي بايرن ميونخ وتوتنهام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق حفيظ دراجي..





ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 11 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي بايرن ميونخ وتوتنهام مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.





تشكيلة بايرن ميونيخ الرسمية لمواجهة توتنهام : نوير – بافار – تياغو – مارتينيز – كوتينيو – بيريسيتش – بواتينغ – ديفيز – غنابري – كومان – كيميش.

تشكيلة توتنهام ضد نادي بايرن ميونخ هي كلا من : جازانييجا، والكير بيترز وفويث، الدرفيريلد، وروس، داير، سيسوكو، لو سيلسو، لوكاس مورا، سيجرسون وإيركسن.







