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سارة الطباخ مترددة.. رد فعل غريب منها بعد إعلان الشرنوبي خطوبته على راندا رياض (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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سارة الطباخ والشرنوبي
سارة الطباخ والشرنوبي
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احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، في حفل عائلي صغير بين الأسرتين وبعض الأصدقاء، كما نشر "الشرنوبي" بعض الصور للخطوبة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وقال محمد الشرنوبي تعليقَا على صور خطوبته الذي نشرها على "انستجرام": "مبروك علينا يا حبيبتي، ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة، ربنا يخليكي ليا".

رد سارة الطباخ مترددة.. تغلق حسابها بعد خطوبة الشرنوبي

وجاء رد المنتجة الشابة سارة الطباخ خطيبة محمد الشرنوبي السابقة ومديرة أعماله ومنتجته أيضًا السابقة، غير متوقع، فقد قامت بغلق حسابها على موقع "انستجرام"، عقب إعلان محمد الشرنوبي خبر خطوبته من راندا رياض، وبعد لحظات قليلة من غلق الحساب، عاودت سارة الطباخ بفتحه مجددًا، غير موضحة سبب غلق حسابها على انستجرام.

يذكر أن محمد الشرنوبي قد فسخ خطوبته من سارة الطباخ منذ أشهر قليلة، بعدما نشبت مشكلات كبيرة بينهم وبين أسرهم، ورغبة محمد الشرنوبي في فسخ عقد الاحتكار مع الشركة المنتجة له التي تمتلكها سارة الطباخ.

وجاء خبر خطوبة محمد الشرنوبي بمديرة اعمال أنغام راندا رياض، على غفلة، حيث كانت علاقتهم بعيدًا عن أعين الكاميرات والصحافة.
سارة الطباخ مترددة.. رد فعل غريب منها بعد إعلان الشرنوبي خطوبته على راندا رياض (صور)
سارة الطباخ مترددة.. رد فعل غريب منها بعد إعلان الشرنوبي خطوبته على راندا رياض (صور)
سارة الطباخ مترددة.. رد فعل غريب منها بعد إعلان الشرنوبي خطوبته على راندا رياض (صور)
سارة الطباخ مترددة.. رد فعل غريب منها بعد إعلان الشرنوبي خطوبته على راندا رياض (صور)
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