فاطمة ناعوت تقدم واجب العزاء في المخرج سمير سيف

حرصت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت على التواجد في عزاء المخرج الراحل سمير سيف المقام في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة، والذي رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية.



وكما كان من أول الحاضرين الفنانة منى زكي التي وصلت لمكان العزاء، وحرص أيضًا كلًا من الفنان القدير يحيى الفخراني والفنان لطفي لبيب والملحن هاني شنودة ومنى زكي ومحمد هنيدي وهاني رمزي وميرنا وليد وفاطمة ناعوت ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وإلهام شاهين على الحضور للعزاء.



وكان الراحل سمير سيف قد رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حزن شديد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه في الجنازة.



ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، لأنه قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف، وغيرهم.