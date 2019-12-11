Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر real madrid vs club brugge live streaming

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
رابط مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي اليوم الأربعاء 11-12-2019، على ستاد "يان بريدل" في بلجيكا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتعد مواجهة ريال مدريد ضد كلوب بروج مساء الليلة مباراة "تحصيل حاصل" بالنسبة للفريق الملكي، بعدما حسم الريال تأهله كـ"ثاني" للمجموعة برصيد 8 نقاط خلف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "المتصدر" برصيد 13 نقطة، بينما يسعي الفريق البلجيكي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي حيث يمتلك 3 نقاط ويحتل المركز الثالث متفوقا على جلطة سراي التركي صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:
مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 11-12-2019، حيث تقام مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، شاهد البث المباشر لمباراة REAL MADRIED اليوم بدون تقطيع من خلال روابط بث مباشر KORA STAR بجودة فائقة.

سيناريو 1976 يُهدد ريال مدريد أمام كلوب بروج YALLA LIVE:
يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد كلوب بروج مهددًا بتكرار سيناريو عام 1976، حيث تقابل الفريقين في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، وانتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي في مدريد، بينما فاز الفريق البلجيكي على ملعبه بهدفين دون مقابل، ويأمل فريق بروج لتكرار هذا السيناريو في لقاء اليوم لحجز بطاقة انتقاله للدوري الأوروبي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري الأبطال:

تذاع مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي لتناول كافة الجوانب الفنية للمباراة، ويمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة عبر قنوات :-
- Armenia TV
- BT Sport ESPN
- Digi Sport 2 HD Romania
- Match Football 3
- Cosmote Sport 6 HD
- SuperSport 4 / HD
- Movistar Liga de Campeones HD
- Polsat Sport Premium PPV 6 HD
- Viasport 1
- DAZN 2 HD
- Spiler 1 TV
- PlanetSport 3 HD
- Asr TV HD

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين

نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

08:20 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status