مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر real madrid vs club brugge live streaming

رابط مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي اليوم الأربعاء 11-12-2019، على ستاد "يان بريدل" في بلجيكا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.





وتعد مواجهة ريال مدريد ضد كلوب بروج مساء الليلة مباراة "تحصيل حاصل" بالنسبة للفريق الملكي، بعدما حسم الريال تأهله كـ"ثاني" للمجموعة برصيد 8 نقاط خلف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "المتصدر" برصيد 13 نقطة، بينما يسعي الفريق البلجيكي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي حيث يمتلك 3 نقاط ويحتل المركز الثالث متفوقا على جلطة سراي التركي صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين.





موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:

مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 11-12-2019، حيث تقام مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، شاهد البث المباشر لمباراة REAL MADRIED اليوم بدون تقطيع من خلال روابط بث مباشر KORA STAR بجودة فائقة.





سيناريو 1976 يُهدد ريال مدريد أمام كلوب بروج YALLA LIVE:

يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد كلوب بروج مهددًا بتكرار سيناريو عام 1976، حيث تقابل الفريقين في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، وانتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي في مدريد، بينما فاز الفريق البلجيكي على ملعبه بهدفين دون مقابل، ويأمل فريق بروج لتكرار هذا السيناريو في لقاء اليوم لحجز بطاقة انتقاله للدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري الأبطال:





تذاع مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي لتناول كافة الجوانب الفنية للمباراة، ويمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة عبر قنوات :-

- Armenia TV

- BT Sport ESPN

- Digi Sport 2 HD Romania

- Match Football 3

- Cosmote Sport 6 HD

- SuperSport 4 / HD

- Movistar Liga de Campeones HD

- Polsat Sport Premium PPV 6 HD

- Viasport 1

- DAZN 2 HD

- Spiler 1 TV

- PlanetSport 3 HD

- Asr TV HD



