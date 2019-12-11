موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة





انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد وادي دجلة، بفوز المارد الأحمر، بنتيجة بثلاثية دون رد، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وسجل رمضان صبحي لاعب الأهلي، ا لهدف الأول لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف وليد أزارو مهاجم الفريق، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ثم اختتم أحمد الشيخ أهداف الأهلي بإحرازه الثالث في الدقيقة 92 من المباراة.





ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 15 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 5 مباريات، فيما فضل وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، الخروج من كبوته وظل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.





ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الخامس على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.





وكان الأهلي، عاد من جديد للمسابقة المحلية، عقب تحقيق الفوز على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على دجلة من خلال التقرير الآتي:-





يستضيف النادي الأهلي، نظيره حرس الحدود، مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز.