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طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تمكن مجموعة من شباب محافظة الغربية، من استخراج أكثر من ٤٠ عملا سفليا من المقابر فى قريتين فقط بدائرة مركز زفتى، وتضمنت الأعمال السفلية أشكال غريبة موضوعة داخل أكياس.

وقام مجموعة من شباب قريتى شبرا اليمن وكفر شبر اليمن التابعين لمركز زفتى، بمبادرة لتنظيف مقابر القريتين من أعمال السحر الأسود، وتطهيرها من هذه الأعمال.

واستعان شباب القرية بمعالج بالقرآن الكريم، لاستخراج الأعمال السفلية من المقابر، وإبطال مفعولها، وتمكن الشباب من استخراج نحو 40 عملا سفليا فى أشكال مختلفة، منها على قطع من القماش، وطلاسم على بيض، وأيضا عمل سحر عبارة عن فوطة صحية خاصة بالسيدات ودم حيض وملفوفة بقطعة من القماش وبها طلاسم، وقام الأهالى بإشعال النيران فيها لإبطال مفعولها.
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
طلاسم على بيض ودم حيض.. تفاصيل العثور على 40 عملا سفليا في مقابر زفتى بالغربية (صور)
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