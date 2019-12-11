«كورة اون لاين LIVE Bayern» مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش

بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ حيث ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروباKORA LIVE.

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موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتلعب مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ اليوم KORA LIVE في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ KORA ONLINE في دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش توتنهام ضد بايرن ميونيخ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة توتنهام ضد بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

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