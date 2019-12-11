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خبير: مصر أصبحت تقدم رؤية تنموية للقارة الإفريقية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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الدكتور رمضان قرني
الدكتور رمضان قرني
أمنية فوزي
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قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية بالهيئة القومية للاستعلامات، إن المنتديات التي تعقدها مصر تعتبر عنصر هام من عناصر القوة الناعمة المصرية.

وعن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أوضح "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة أن يتم تنظيم منتدى برؤية إفريقية، بدون أن يأخذ الطابع الثنائي.

وأضاف أن مصر شرعت في تأسيس منتدى إفريقي- إفريقي برؤية إفريقية، لافتًا إلى أن منتدى أسوان سيكون منصة قارية سنوية؛ لقضايا السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك عطاء مصري جديد للقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تقدم رؤية تنموية للقارة الإفريقية، متابعًا: "مصر لديها الكثير الذي تقدمه للقارة الإفريقية".
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان الدكتور رمضان قرني

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