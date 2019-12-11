أشرف زكي يصل عزاء المخرج سمير سيف



وصل نقيب المهن التمثيلية "أشرف زكي"، عزاء المخرج الراحل سمير سيف، الذي فارق الحياة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، توفى على إثرها يوم الإثنين الماضي.



وأقيم عزاء المخرج الراحل اليوم الأربعاء فى كنيسة "مارمرقس" بمصر الجديدة، وحرص نجوم الفن على حضور العزاء لتأدية الواجب.



ويذكر أن العزاء شهد حضوراً فنيا كبيرا وأبرز الحضور حسين فهمي ، مني زكي، إلهام شاهين، ميرنا وليد وغيرهم من نجوم الوسط الفني.



يشار إلى أن المخرج سمير سيف قدم الكثير للسينما المصرية وكان له العديد من الأعمال الفنية المميزة يذكر منها "الهلفوت، شمس الزناتي، الراقصة والسياسي، سوق المتعة وغيرها من الأعمال الفنية".