يلا شوت YALLA real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر رابط ماتش ريال مدريد BEiN SPORT يلا شوت PLUS

كورة لايف تابع مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج KOORA ONLINE :-

يلا كورة شاهد مباراة فريق كلوب بروج البلجيكي مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 11 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA STAR.





موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج YALA SHOOOT PLUS :-

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق كلوب بروج البلجيكي وفريق ريال مدريد الإسباني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة BEIN MATSH بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.





جول كورة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج :-

يلا لايف وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد حصلت على البث الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الماضية على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات KOORA LIVE حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق كلوب بروج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





كول كورة وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي REAL MADRID بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد COOL KOORA.



