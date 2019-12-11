Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل توتنهام وبايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام بث مباشر tottenham vs bayern munich live

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:04 م
Advertisements
توتنهام وبايرن ميونيخ
توتنهام وبايرن ميونيخ
أحمد عصام
Advertisements
أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.
خط الدفاع : والكر بيتيرز - ألدرفاليد - روز - فويث.
خط الوسط : داير - سيسوكو - لو سيلسيو - ايريكسن - سيسينيون
خط الهجوم : لوكا مورا.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونيخ :-
مانويل نوير - مارتينيز - بافارد - بواتينج - تياجو ألكانتارا - دايفيز - كوتينهو - بيرسيتش - كيميتش - جنابري - كومان.

ويرغب فريق توتنهام هوتسبير في تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الذهاب على ملعبه الوايت هارت لين الجديد بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، بالرغم من صعود الفريقين لدور الثمن نهائي قبل بداية الجولة وتعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين.

واستبعد جوزيه مورينيو العديد من نجوم الفريق من أجل اراحتهم لمواجهة ولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز السبيرز على فريق بيرنلي بالمباراة الماضية في البريميرليج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة وكانت هي الأولى التي يحقق خلالها الفريق الإنجليزي شباك نظيفه مع المدرب البرتغالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ توتنهام وبايرن ميونيخ بث مباشر توتنهام وبايرن ميونيخ ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ ساعتين و 47 دقيقة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة و 20 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هاري كين يقود هجوم توتنهام في مواجهة إيندهوفن

هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي

هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام أرسنال

تشكيل توتنهام الرسمي أمام اولمبياكوس| مشاهدة مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORTS

تشكيل توتنهام الرسمي أمام بايرن ميونيخ

تشكيل بايرن ميونيخ أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

08:20 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status