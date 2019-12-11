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تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد كلوب بروج| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر Real Madrid live

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اريولا.
خط الدفاع : فاران - ميليتاو - اودريزولا - ميندي.
خط الوسط : كاسيميرو - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - فينسيوس جونيور - رودريجو.
خط الهجوم : لوكا يوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج :-
وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد حصلت على البث الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الماضية على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق كلوب بروج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

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كلوب بروج ريال مدريد تشكيل ريال مدريد

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