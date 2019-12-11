تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد كلوب بروج| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر Real Madrid live

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اريولا.

خط الدفاع : فاران - ميليتاو - اودريزولا - ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - فينسيوس جونيور - رودريجو.

خط الهجوم : لوكا يوفيتش.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج :-

وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد حصلت على البث الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الماضية على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث س تذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق كلوب بروج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.



