تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد جالطة سراي| psg vs galatasaray live

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جالطة سراي التركي في المباراة التي ستجمع في المانيا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ريكو.

خط الدفاع : كورزاوا - عبدو ديالو - خوان بيرنات - كواسي.

خط الوسط : باريديس - سارابيا - نيمار دا سيلفا - ماركينيوس.

خط الهجوم : مبابي - ماورو ايكاردي





وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الثمن نهائي كمتصدر لتلك المجموعة، وسيخوض هذة المباراة كتحصيل حاصل فقط، وأيضاً ودع فريق جالطة سراي التركي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في الفوز بأي مباراة حتى الآن في البطولة.





وسيلتقي فريق ريال مدريد مع فريق كلوب بروج البلجيكي في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً، وضمن الفريق الأبيض صعوده كوصيف من تلك المجموعة ولكنه يرغب في الفوز على الفريق البلجيكي خاصة بعد احراج هذا الفريق له في مباراة الذهاب على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد والتعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين.



