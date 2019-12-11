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الحسيني وأمين وسليم يفوزون بعضوية مجلس اللجنة الأوليمبية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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عبد المنعم الحسينى
عبد المنعم الحسينى
الفجر الرياضي
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فاز رؤوساء اتحادات السلاح عبد المنعم الحسينى والجمباز إيهاب أمين والتايكوندو عمرو سليم بعضوية مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية بالتزكية .

وترشح الثلاثى الحسينى وامين وسليم لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بمجلس الادارة فى الانتخابات التى كان مقررا إجرائها يوم 20 ديسمبر الجارى فى الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأوليمبية والتى لن تجرى بعد فوزهم بالتزكية فقط ستعقد الجمعية لاعتماد النتيجة .

ويمثل انضمام الثلاثى إلى مجلس اللجنة الأوليمبية اضافة قوية وبالاخص عبد المنعم الحسينى الذى شهدت معه رياضة السلاح تطورا كبيرا على المستوى التنافسى واحتلال مرتبة عالمية مميزة تنظيميا فى البطولات الدولية والتى اسفرت مؤخرا عن منح مصر تنظيم بطولتى العالم للناشئين والكبار عام 2021  لتصبح اول دولة فى تاريخ اللعبة تفوز بهذا الشرف من قبل الاتحاد الدولى للعبة.

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