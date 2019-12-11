أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء





واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1475 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1470.14 دولار للأوقية.





واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوي 97.409.