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أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1475 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1470.14 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار  عند مستوي 97.409.
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الكلمات المفتاحية

العقود الاجلة التسليم الفوري اسعار الفائدة اسعار الذهب

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