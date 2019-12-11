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"صبري": مبادرة البنك المركزي تدعم 96 ألف منشأة صناعية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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سمير صبري
سمير صبري
كساب أحمد
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قال الدكتور سمير صبري، صاحب إحدى شركات البناء، إن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة قائمة على شقين، الأول تمويل الشركات الصغيرة والكبيرة بفائدة 100 مليار جنيه متناقصة، وتعتبر تكمله لمبادرة سابقة، وهي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %، ويستفيد منها أكثر 96 ألف منشأة صناعية.

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الشق الثاني يتضمن إسقاط الديون عن الشركات المتعثرة عن أكثر من 5 آلاف منشأة صناعية، لافتَا إلى أن الإصلاح الاقتصادي تحملته الكثير من الصناعات المصرية، وهذه المبادرة تأتي لمساعدة هذه المصانع.

ولفت إلى أن الدولة من خلال هذه المبادرة تهدف لدعم الصناعة التي تستبدل الواردات المصرية، أو التي تصدر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة لن توفر هذه القروض إلا للمصانع الجادة، خاصة أن هذه الأموال هي أموال الشعب المصري.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة البنك المركزي تمويل الصناعة المصانع المتعثرة

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