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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس
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يبحث فريق يوفنتوس في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز واستعادة توازنه بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مواجهاته أمام لاتسيو بثلاثية مقابل هدف مما تسبب في إعتلاء فريق إنتر ميلان لصدارة الدوري الإيطالي، يوفنتوس يخوض لقاء اليوم بدون أي ضغوطات ولا سيما بعدما ضمن العملاق الإيطالي تأهل للدور القادم من البطولة متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، الفريق الإيطالي يمني النفس في تحقيق انتفاضة أمام بطل ألمانيا من أجل استعادة الثقة قبل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بجانب دخول مرحلة خروج المغلوب بمعنويات مرتفعة.

وعلى الجانب الأخر يبحث فريق باير ليفركوزن عن قلب الطاولة على العملاق الإيطالي وتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وانتظار نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو من أجل التأهل للدور القادم لدوري الأبطال، فريق ليفركوزن يحتاج إلى الفوز على السيدة العجوز مع هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بطل روسيا لمرافقة يوفنتوس للدور القادم، الفريق الألماني خاض 5 مباريات بدوري الأبطال حقق الفوز في مباراتين وخسر في 3 لقاءات ولم يتعادل في أي مباراة.

يحل نادي السيدة العجوز ضيفا ثقيلا على نظيره الألماني باير ليفركوزن في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

و تمثل المباراة الامل الأخير للنادي الألماني من أجل خطف ورقة العبور لدور ال16 بعد نجاح اليوفي في ضمان التأهل للدور نفسه

ويسعى ساري المدرب ليوفنتوس، إلى تحقيق رقم قياسي جديد، حال تمكن من قيادة البيانكونيري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باير ليفركوزن


ويحتل يوفنتوس، الذي ضمن تأهله لثمن النهائي، المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، أما باير ليفركوزن يأتي ثالثًا برصيد 6 نقاط.


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