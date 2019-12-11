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مؤانى بورسعيد تستقبل 730 سائح من جنسيات مختلف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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موانئ بورسعيد تستقبل السائحين
موانئ بورسعيد تستقبل السائحين
محمد عزام
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أعلنت مؤانى بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان ميناء بورسعيد السياحى استقبل مساء اليوم الاربعاءالسفينة السياحية "CELESTYAL CRYSTAL" القادمة من الاسكندرية والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها134مترا والغاطس 6 مترا والحمولة الكلية 25611 ألف طن وعلى متنها 730 راكب و395 طاقم بحاره فى إطار سياحة اليوم الواحد.

وقال اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، ان هذه الرحلة الثانية التى تقوم بها السفينة لميناء بورسعيد السياحى بعد الرحلة الأولى والتى كانت تحمل على متنها 1130 سائحا وطاقم بحارة مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية وملاك السفن فى ميناء بورسعيد السياحى وجاهزيته لإستقبال السفن السياحية العملاقة.

وأضاف أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال السفينة والتي تغادر الميناء فى العاشرة مساءًا استكمالا لرحلتها بعد إنهاء السائحين جولاتهم بين القاهرة وبورسعيد.

وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها وإرسال رسالة للخارج بأن مصر بلد آمنه ومستقرة.

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الكلمات المفتاحية

موانئ بورسعيد اسياس افورقي CELESTYAL CRYSTAL

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