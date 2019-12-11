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تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ليفركوزن| مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ليفركوزن بث مباشر juventus live

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق باير ليفركوزن الألماني في المباراة التي ستجمع في المانيا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : بوفون.
خط الدفاع : دانيلو - روجاني - ديميرال - لوتشيليلو.
خط الوسط : كوادرادو - بيانيتش - بيرنارديسكي - رابيو.
خط الهجوم : رونالدو - هيجواين.

وضمن فريق يوفنتوس تأهله بشكل رسمي وصدارته أيضاً لتلك المجموعة، بينما يتنافس فريق بايرن ليفركوزن الألماني مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني على خطف البطاقة الثانية للصعود لدور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

ويريد ماوريسيو ساري رغم التأهل تحقيق الفوز في هذة المباراة خاصة بعد الهزيمة الأخيرة من فريق لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الإيطالي، واحتلال الفريق المركز الثاني في الكالتشيو خلف فريق إنتر ميلان المتصدر.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليفركوزن تشكيل يوفنتوس

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