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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشر manchester city vs dinamo zagreb live stream

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : كلاوديو برافو.
خط الدفاع : اوتاميندي - بنجامين ميندي - كانسيلو - جارسيا.
خط الوسط : رودريجو - جوندوجان - فودين - برناردو سيلفا - رياض محرز.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-
وكان قد تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة في ديربي المدينة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر السيتي بشكل سيئ للغاية حيث ابتعد بشكل كبير عن المنافسة مع فريق ليفربول بعد اتساع الفريق لـ14 نقطة بين الفريقين، واحتلال الفريق الأزرق المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في البريميرليج.

موقف مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا :-
وضمن فريق مانشستر سيتي التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضاً ضمن صدارة تلك المجموعة، بينما سيدخل فريق دينامو زغرب تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز وانتظار خسارة أو تعادل شاختار دونستك في المباراة الأخرى من التأهل لدور المقبل، وفي حال فوز الفريق الأوكراني سوف يتجه فريق زغرب إلى بطولة الدوري الاوروبي.


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