ميرنا وليد تصل عزاء المخرج الراحل سمير سيف

حرصت الفنانة ميرنا وليد، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف، والذي أقيم اليوم، في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة، وكانت الفنانة منى زكي من أول الحاضرين في العزاء.



وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع أبرزهم لطفي لبيب ومنى زكي ومحمد هنيدي وإلهام شاهين والملحن هاني شنودة.





توفى سمير سيف نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، يوم الأثنين عن عمر يناهز 72 عاماً، وودع عالم الفن والفنانين، وسبب لهم حزن شديد، ونعى الكثير منهم المخرج سمير سيف من خلال السوشيال ميديا.



ترك المخرج الراحل علامة كبيرة في قلوب وعقول الجماهير، من خلال أعماله الفنية المختلفة، قدم أعمالاً للفنانين كبار أبرزهم عادل إمام وأحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز والكثير غيرهم.



وأبرز أعماله "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"دائرة الانتقام" و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"عش الغراب".