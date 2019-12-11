رامي جمال يغازل جمهوره بصورة من ذكريات الطفولة



وعلق"جمال"، على الصورة بشكل كوميدي قائلا "كده يا ماما هو انا علشان كنت مش دريان تصوريني بالشياكه دي ولا براءة احمد اخويا اللي الزمن قتلها".



أعجبت الصورة جمهور ومتابعي رامي جمال وعلق الكثير منهم على جمال وبراءة الصورة التي نشرتها من ذكريات الطفولة، وعلق آخرون متسائلون هل رامى جمال اخو المطرب أحمد جمال ام انه الشابة أسماء، والحقيقة أنه تشابة أسماء للفنان رامي جمال أخ يدعى أحمد لكنه ليس المطرب احمد جمال.



الجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال هو مغني وملحن وله الكثير من الأعمال الناجحة على مستوى الغناء مثل اغنية"اوعدينى"، كذلك أعماله فى مجال التلحين متميزة وجعلته يعمل مع كبار المغنين.



ويعلم الجميع عن محنة مرض رامي جمال بالبهاق، تلك الإصابة التي كادت أن تجعله يعتزل لكن الدعم الكبير له جعله يستمر في عمله فى الفن.





شارك الفنان رامي جمال، صورة له وهو طفل رضيع مرتديا ملابس بلون أزرق، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".