Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال يغازل جمهوره بصورة من ذكريات الطفولة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
رامي جمال
رامي جمال
شيماء فوزى
Advertisements
شارك الفنان رامي جمال، صورة له وهو طفل رضيع مرتديا ملابس بلون أزرق، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلق"جمال"، على الصورة بشكل كوميدي قائلا "كده يا ماما هو انا علشان كنت مش دريان تصوريني بالشياكه دي ولا براءة احمد اخويا اللي الزمن قتلها".

أعجبت الصورة جمهور ومتابعي رامي جمال وعلق الكثير منهم على جمال وبراءة الصورة التي نشرتها من ذكريات الطفولة، وعلق آخرون متسائلون هل رامى جمال اخو المطرب أحمد جمال ام انه الشابة أسماء، والحقيقة أنه تشابة أسماء للفنان رامي جمال أخ يدعى أحمد لكنه ليس المطرب احمد جمال.

الجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال هو مغني وملحن وله الكثير من الأعمال الناجحة على مستوى الغناء مثل اغنية"اوعدينى"، كذلك أعماله فى مجال التلحين متميزة وجعلته يعمل مع كبار المغنين.

ويعلم الجميع عن محنة مرض رامي جمال بالبهاق، تلك الإصابة التي كادت أن تجعله يعتزل لكن الدعم الكبير له جعله يستمر في عمله فى الفن.

رامي جمال يغازل جمهوره بصورة من ذكريات الطفولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان رامي جمال (صور)

برساله رومانسية.. رامي جمال يحتفل بعيد زواجه

رامي جمال يطالب جمهوره بعدم التصويت له

بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. محطات في حياة رامي جمال

عبير صبري لرامي جمال :"انت فنان كبير كمل مشوارك وكلنا معاك"

"احنا معاك وبنحبك".. شيماء سيف تساند رامي جمال على طريقتها الخاصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

08:20 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status