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حسين فهمي يصل عزاء المخرج سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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عزاء المخرج سمير سيف
عزاء المخرج سمير سيف
ولاء عبد الناصر - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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حرص الفنان حسين فهمي، على تأدية واجب العزاء فى المخرج الراحل سمير سيف، وأقيم العزاء اليوم الأربعاء فى كنيسة "مارمرقس" بمصر الجديدة، وشهد العزاء مجموعة كبيرة من نجوم الفن التي حرصت على الحضور لتأدية واجب العزاء.

يذكر أن الراحل توفى يوم الإثنين الماضي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عاما.

ويعد سمير سيف من أكبر المخرجين الذين تركوا بصمة فى عالم السينما وقدموا الكثير من الأعمال الفنية القيمة منها "شمس الزناتي، حكايتي مع الزمان، سوق المتعة، الزمن والكلاب، ديل السمكة، عيش الغراب، الراقصة والسياسي".

ويشار إلى أن المخرج الراحل ولد فى ٢٣ أكتوبر ١٩٤٧، وكان دائماً يتعاون مع الفنان عادل إمام، حيث قدم العديد من الأعمال مع الزعيم يذكر منها "الهلفوت، المشبوه".
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