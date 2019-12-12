"سيارة بدون سائق".. تعرف على السعر والمواصفات

كالمعتاد دائمًا، تُفاجئ كوريا الجنوبية العالم باختراعات وتصميمات وأجهزة جديدة، تُثبِت دومًا التطور التكنولوجي لدى هذه الدولة، فاليوم تخرج علينا بسيارة دون سائق، على غرار صناعة الطائرات بدون طيار، فلم يغب عن العقل الكوري التفكير في هذا الصُنع، والتحكم في السيارة عبر اللمس على شاشة إلكترونية بجانب المقاعد، فيما ترتبط الشاشة بشبكات الإنترنت المزودة بخرائط الطرق، ويقوم الراكب بتسجيل وجهته أيا كانت، وهى ستقوم بتوصيله، خاصة في الطرق السريعة ذات الاتجاه الواحد.





وتأتي مواصفات ومميزات هذه السيارة وسعرها كالتالي:





السيارة مجهزة بالحساسات واللمس وأجهزة الـGPS التي تقوم بتغيير الوجهات أوتوماتيكيا.





تتوقف السيارة آليا في إشارات المرور أو في حالة وقوف أي شخص أو سيارة أمامها بشكل مفاجئ.

سيتم عرضها في دبى ودول آسيا وأمريكا وجارى تصديرها إلى عدد من الدول.





يمكن استغلال السيارة على حالتها في المطارات والأندية والمصانع الكبرى والأنفاق، وخطوط السير الطويلة.





تعمل السيارة بالكهرباء بدلا من المحروقات التي تؤثر سلبا على البيئة.





جارى العمل على تعديلها لتعمل بالطاقة الشمسية وتطوير شكلها أيضًا.





تعتبر تلك السيارة بادرة أمل لمتحدي الإعاقة خاصة مكفوفي البصر، بعد تزويدها بتطبيق صوتي يشرح كيفية استخدامها وتحديد الأماكن المقصود التوجه إليها.





سعرها حاليًا 350 ألف دولار.