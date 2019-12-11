"الصحة" تراجع معايير الجودة بمشروع تحويل مستشفى الـ24 سرير لمركزي

زارت لجنة وزارة الصحة المختصة بالمراجعة الفنية، اليوم الاربعاء، مستشفى الـ24 سرير الجاري تأهيلها إنشائيا ودعمها بالأجهزة الطبية لتحويلها لمستشفى مركزي (ب)، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين بمنطقة شرق النيل.



وألتقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأعضاء اللجنة الوزارية، بحضور كل من: الدكتورة حنان قنديل، إدارة مكافحة العدوى بالوزارة، والدكتور مصطفى، إدارة الرعاية العاجلة، والدكتور محمد صلاح، قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد بغدادي مدير ادارة الطب العلاجي بالمحافظة، والدكتور محمود حسين، الطوارئ والرعاية الحرجة العاجلة، والدكتور سالي الخولي، إدارة الطب العلاجي.



وأشاد محافظ بني سويف بسرعة الإستجابة من وزارة الصحة عقب تواصله على خلفية الزيارة الميدانية لمشروع تطوير المستشفى، حيث قد أبدى بعض الملاحظات الفنية، وتواصل عقب الجولة بالوزارة والتي أرسلت هذه اللجنة،حيث قامت بتفقد المشروع، وتضمن تقريرها التأكيد على ملاحظات المحافظ، بجانب إضافة غرفة عمليات أخرى بما يساهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل.



وأكد المحافظ على أهمية تلافي الملاحظات الخاصة بمعايير الجودة ومكافحة العدوي، للبدء في تركيب الأجهزة الطبية، ودخول المستشفى الخدمة، مشددًا على أهمية المستشفى التي تعد الوحيدة التي ستوفر خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل، مؤكدًا على أن الالتزام بمعايير الجودة يضمن استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.



يذكر أن مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي(ب)، يتم تنفيذه عن طريق المساهمة المجتمعية تنفيذًا لبروتوكول موقع بين مديرية الصحة وشركة تيتان للأسمنت، وتقوم المحافظة من خلال مديرية الصحة بأعمال التأهيل والتجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية.



ويجري حاليا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل التأثيث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد، وقسم للحضانات الذي يحتوي على 16 حضانة، و6عيادات خارجية "جلدية ب واطنة، ونساء وتوليد، وأطفال، وجراحة" وعناية مركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنظومة الحماية المدنية، لتقديم خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل.



