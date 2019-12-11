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محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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اللقاء
اللقاء
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإربعاء، بمكتبه، وفدا من مقاطعة قوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية، برئاسة نائب المدير العام لمكتب الشئون الخارجية في مقاطعة قوانغدونغ" ليو تشينزي"، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ علي توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية، وكذا بحث سبل توطيد العلاقات المصرية الصينية وتعزيز التعاون بين قوانغدونغ والإسكندرية.

ورحب المحافظ بالوفد علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية؛ لافتًا إلى أن العلاقات بين الجانبين أصبحت في أفضل مستوي لها خلال الفترة الماضية ونتمني أن تزدهر وتستمر تلك العلاقات. 

وأكد المحافظ حرصه علي تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الثقافية والعلمية والتجارية والبيئية علي مستوي مصر بشكل عام ومستوى محافظة الإسكندرية بشكل خاص، مشيرًا إلي أن هناك الكثير من التعاملات التجارية بين الجانبين.

وأوضح الشريف أنه يرحب بأي مقترحات من الجانب الصيني ونقدم لها كامل الدعم لزيادة حجم التبادل في كل المجالات، وقدم الشكر للوفد علي الدعم والتعاون متمنيا لهم إقامة طيبة بالإسكندرية.

من جانبها، قدمت "ليو تشينزي" التهنئة للمحافظ لتوليه منصبه كمحافظ الإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. كما وجهت له الشكر علي حفاوة الاستقبال. 

وأكدت علي عمق العلاقات المصرية الصينية، لافته إلى أن الجانب الصيني يولى اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع الجانب المصري. 

وتحدثت تشينزي في نبذه عن مقاطعة قوانغدونغ وتاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، مشيرة إلى أن هناك نقاط تشابهة عديدة تجمع مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الإسكندرية. 

ووجهت تشينزي دعوة إلي السيد المحافظ بزيارة مقاطعة قوانغدونغ وذلك في إطار الذكري العاشرة علي اتفاقية التآخي الموقعة بين المحافظة والمقاطعة، موضحة أن تلك السنوات العشرة شهدت الكثير من التبادلات علي كافة المستويات بين الجانبين.

علي الصعيد ذاته، هنأت قنصل عام الصين المحافظ على توليه مهام منصبه متمنية له دوام التوفيق والنجاح. وأعربت عن رغبتها في استمرار التواصل والتعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كافة الأصعدة.

حضر اللقاء؛ أحمد جمال نائب المحافظ، جاو لينيج قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية قوانغدونغ جمهورية الصين الشعبية العلاقات المصرية الصينية

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