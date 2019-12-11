أحمد موسى: "لا أردوغان أو غيره يستطيع الاقتراب من ثروات المصريين" (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الدولي والعربي مهتم بالتدريبات القتالية للقوات البحرية في البحر المتوسط، معلقا: "تنفيذ القوات البحرية أنشطة قتالية في البحر المتوسط له معنى".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن قائد القوات البحرية حضر التدريب في إطار خطة التدريب السنوي للقوات البحرية، متابعًا: "لا أحد يستطيع التفكير في الاعتداء على مصر، والقوات المسلحة المصرية لا تبدأ أبدا بالاعتداء ولكن إذا كان هناك أي تهديدات فالقوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديدات".



وتابع: "لا أردوغان أو غيره يستطيع الاقتراب من ثروات الشعب المصري أو الحدود المصرية أو المناطق الاقتصادية المصرية"، لافتا إلى أن الجيش المصري يعمل بأحدث تكنولوجيا، وقادر على مواجهة التحديات في أي وقت.

