عامل يشعل النار فى زوجته بالغربية

لقيت سيده مصرعها إثر اشتعال النيران بمسكنها علي يد زوجها بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا.



كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية قد تلقي اخطارا من اللواء ايهاب عطية رئيس المباحث الجنائية يفيد من الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بوصول سيدة تدعي م س ا متأثرة بحروق من الدرجة الاولي وتم احتجازها بمستشفي طنطا الجامعي.



علي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وتم إلقاء القبض علي زوجها ويدعي السيد ج لعمل للتحريات الامنية حول الواقعة ومباشرة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن الزوج قام باخراج والدته قبل اشتعال النيران بالمنزل قبل الواقعة ثم شاهد الأهالي النيران بالمنزل وعلى الفور تم ضبطه وتحرير محضر واحالتة إلى النيابة العامة للتحقيق.