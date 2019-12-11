Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريمون فضل يُناشد وزارة الهجرة التدخل لحل أزمة مصري بالسعودية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
ناشد الإعلامي ريمون فضل الله، مقدم برنامج "منتصف الأسبوع"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الهجرة بسرعة التدخل في حل أزمة المواطن المصري أحمد محمد محمد حسن كيلاني المحجوز بالسعودية، بعد تعرضه للظلم من قبل شقيق كفيله الذي استغل طيبته وأمانته في العمل ووقع على عقد بينهم بقيمة 67 ألف ريال سعودي على بياض.

وأضاف "فضل الله": "أناشد نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وسامح شكري وزير الخارجية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المواطن الذي تعرض للظلم ولم يعد أمامه سوى سيادتكم بعد الله لخروجه من المحنة التي وقع فيها خارج بلده، معقبا: "أنقذوا والدته المسنة التي ليس لها سوى ابنها الوحيد الذي تعرض للظلم بالخارج ولفُقت له تهمة وهي تقف مكتوفة الأيدي ولا تستطيع فعل أي شئ من أجله، وكلنا ثقة في الرئيس السيسي أن يقف ويُساند هذه السيدة وابنها المظلوم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريمون فضل الله توك شو الحدث اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

منذ ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 10 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

العاملون بماسبيرو يناشدون الرئيس بسرعة التدخل لإنقاذ مذيعة "نايل سينما" (صور)

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية: "مش عايزين غير القصاص"

"بكري" يناشد رئيس الوزراء التدخل لإنهاء أزمة التعيينات: "الشباب بيغلي"

مصري تعرض للنصب في السعودية: "مش عارف أرجع" (فيديو)

استغاثة أم: "ابني محبوس في السعودية ونفسي أشوفه" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

08:20 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status