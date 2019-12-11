ريمون فضل يُناشد وزارة الهجرة التدخل لحل أزمة مصري بالسعودية

ناشد الإعلامي ريمون فضل الله، مقدم برنامج "منتصف الأسبوع"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الهجرة بسرعة التدخل في حل أزمة المواطن المصري أحمد محمد محمد حسن كيلاني المحجوز بالسعودية، بعد تعرضه للظلم من قبل شقيق كفيله الذي استغل طيبته وأمانته في العمل ووقع على عقد بينهم بقيمة 67 ألف ريال سعودي على بياض.



وأضاف "فضل الله": "أناشد نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وسامح شكري وزير الخارجية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المواطن الذي تعرض للظلم ولم يعد أمامه سوى سيادتكم بعد الله لخروجه من المحنة التي وقع فيها خارج بلده، معقبا: "أنقذوا والدته المسنة التي ليس لها سوى ابنها الوحيد الذي تعرض للظلم بالخارج ولفُقت له تهمة وهي تقف مكتوفة الأيدي ولا تستطيع فعل أي شئ من أجله، وكلنا ثقة في الرئيس السيسي أن يقف ويُساند هذه السيدة وابنها المظلوم".