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رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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قام اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بزيارة المعامل الغذائية والصناعية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء دمياط، لتفقد الإجراءات الخاصة بالكشف على البضائع الواردة بواسطة الأجهزة الحديثة المزودة بها المعامل، وأطمأن على جودة وسرعة الإجراءات الخاصة بسحب العينات الغذائية والصناعية، وإجراء إختبارات الفحص والكشف وظهور النتائج طبقا للإعتمادات والمعايير الدولية.

ووجه اللواء وليد الشكر لرئيس فرع الهيئة بميناء دمياط، وجميع العاملين بها لما لمسه من احترافية في الأداء وحب واضح للعمل واخلاص من الجميع وكذلك ما شاهده من اجهزة حديثة ذات إمكانيات عالية بالمعامل وتمني التوفيق للجميع، رئيس هيئة ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالميناء، حيث هناك خطة لرفع مستوي الآداء وتحقيق سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن مكوث السفن علي أرصفة الميناء وصولا للمعدلات الزمنية العالمية.
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
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ميناء دمياط الصادرات أخبار مصر

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