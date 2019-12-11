أحمد موسى: القوات المسلحة العين الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات البحرية تنفذ أنشطة قتالية لغرض السيطرة على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة عين مصر الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن مصر لديها أسود بشرية في البحر، ونفتخر بالجيش المصري في كافة قطاعاته سواء برا أو بحرا أو جوا.



ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "كن مطمئن لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن القوات البحرية المصرية يشهد له العالم بالكفاءة القتالية العالية.



ونوه إلى أن الرئيس السيسي تعاقد على صفقات سلاح بحري كثيرة، للسيطرة بشكل كامل على حدود مصر البحرية، متابعًا: "القوات المسلحة على مدار الساعة تحمي ثروات مصر وحدودها".

