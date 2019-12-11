Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: القوات المسلحة العين الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:40 م
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات البحرية تنفذ أنشطة قتالية لغرض السيطرة على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة عين مصر الساهرة لحماية ثروات مصر الاقتصادية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن مصر لديها أسود بشرية في البحر، ونفتخر بالجيش المصري في كافة قطاعاته سواء برا أو بحرا أو جوا.

ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "كن مطمئن لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن القوات البحرية المصرية يشهد له العالم بالكفاءة القتالية العالية.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي تعاقد على صفقات سلاح بحري كثيرة، للسيطرة بشكل كامل على حدود مصر البحرية، متابعًا: "القوات المسلحة على مدار الساعة تحمي ثروات مصر وحدودها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الانشطة القتالية أخبار مصر أحمد موسى

أخبار تهمك

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة و 20 دقيقة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعتين و 41 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ حوالي 3 ساعات

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ أقل من ساعتين

قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 10 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

القوات البحرية تدشن ثالث غواصة مصرية

شاهد.. تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز"s43 20"

مدير الكلية البحرية الأسبق: الغواصة "S43" إضافة لقواتنا المسلحة

مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "رمسيس 2019"

نصر سالم: خبرات مصر تجعل الدولة حريصة على طلب التدريب معها

القوات البحرية تنفذ عدد من التدريبات البحرية بمسرح عمليات البحر المتوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

08:20 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status