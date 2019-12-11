البابا تواضروس يكشف آخر تطورات أزمة دير السلطان للأقباط الأرثوذكس بالقدس



وأضاف "تواضروس"، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أن حرمان الأقباط من زيارتهم إلى القدس في الوقت الراهن يساهم في إضعاف الوجود القبطى رغم أنه سند كبير لمصر هناك، لافتا إلى أن قرار عدم زيارة الأقباط إلى القدس جاء في عقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في عام 1967.



وتابع: "كل الجهود حاليا تتركز مع إثيوبيا في حل مشكلة سد النهضة مع مصر"، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية تلعب دورًا هامًا في هذا الشأن، لافتًا إلى أن تأثير الكنيسة هناك قد تغير مع التغيرات السياسية التي تجرى الآن بخلاف الوضع الماضي في عهد البابا الراحل كيرلس السادس.

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن أزمة دير السلطان للأقباط الأرثوذكس في القدس بفلسطين مازالت مجمده حتى الآن.