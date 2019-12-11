محمد هنيدي في عزاء الراحل سمير سيف

حضر الفنان محمد هنيدي، عزاء المخرج الراحل سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 72 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.





وأقيم العزاء فى كنيسة "مارمرقس"بمصر الجديدة، وحضر العزاء كثير من نجوم الفن على رأسهم الفنان الكوميدي لطفي لبيب وهاني رمزي وشيري عادل والهام شاهين..



ويشار إلى أن سمير سيف كان من أكبر المخرجين الذين أثروا فى السينما بأعمالهم المميزة، منها أعماله مع الفنان عادل إمام وهم "الهلفوت، الفول، المشبوه، شمس الزناتي".





وآخر أعمال محمد هنيدي مسرحية "3 أيام في الساحل" ويشارك هنيدي بطولتها كوكبة من نجوم الكوميديا وهم "بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، سامية الطرابلسي"، ومن إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين.