"شعبة المخابز": منظومة الخبز الجديدة قضت على الطوابير ورفعت الجودة

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن منظومة الخبز الجديدة التي طبقت في عام 2014، أدت لمنع الطوابير على المخابز، وتوفير الخبز بأعلى جودة في معظم مخابز مصر، معقبًا: "شهادة أمام الله، عندنا أحسن عيش في مصر" .

ولفت "حماد"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن هناك مخالفات في بعض المخابز، ولكن هذه المخابز قليلة للغاية، مشيرًا إلى أن الطوابير في مصر انتهت بلا رجعة.وأشار إلى أن الحديث على وجود سرقة في الدقيق المدعم الآن أمر غير موجود، لأن البطاقات الإلكترونية لصرف الخبز المدعم منعت التلاعب.