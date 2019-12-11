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كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد وادي دجلة ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم المغربي وليد أزارو، وحسين الشحات وجونيور أجايى ورمضان صبحي.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة
كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، المقرر انطلاقها السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد وادي دجلة
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.

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