كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد وادي دجلة ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم المغربي وليد أزارو، وحسين الشحات وجونيور أجايى ورمضان صبحي.





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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، المقرر انطلاقها السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.





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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.



