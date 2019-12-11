نتيجة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري| بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة ON SPORT LIVE| يلا شوت رابط ماتش الاهلي

يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة YALLA SHOOT من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري وملعب اللقاء Al Ahly VS Wadi Digla

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأهلي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم بالدوري المصري

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA STAR ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف وعلى قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني.





بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم بالدوري المصري

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الأهلي ودجلة في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي KORA LIVE في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي وادي دجلة YALLA SHOOT في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط فقط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



