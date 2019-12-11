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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة وادي دجلة والأهلي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:17 م
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دجلة والاهلي
دجلة والاهلي
علي نبوي
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 حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة وادي دجلة أمام ضيفه الأهلي في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

 بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي حيث مرر محمود وحيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن يعقوبو حولها لركلة ركنية، ثم عرضية أخرى من محمد هاني على رأس وليد سليمان الذي سددها في يد الحارس محمد عبد المنصف. 

 وفي الدقيقة ١٠ ومن عمل جماعي بين رمضان صبحي ومحمود وحيد مرر الأخيرة الكرة لوليد سليمان داخل منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى عارضة عبد المنصف في محاولة أهلاوية أخرى.

 ومن هجمة مرتدة لفريق وادي دجلة مرر رفيق جابو الكرة عرضية إلى محمد رضا الذي سدد الكرة في يد محمد الشناوي في المحاولة الهجومية الأولى لوادي دجلة. 

 وفي الدقيقة ١٧ مرر رامي ربيعة كرة طولية لرمضان صبحي لينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة الذي تصدى للكرة ببراعة ومنقذًا فريقه من فرصة استقبال الهدف الأول في اللقاء.

 وسدد وليد سليمان الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٣ لكن كرته علت عارضة مرمى وادي دجلة، ثم تسديدة أخرى من جونيور أجاي ارتطمت بقدم خالد رضا مدافع دجلة.

 ومع حلول الدقيقة ٢٧ مرر رفيق كابو من الناحية اليمنى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن محمد هلال سدد الكرة بشكل غريب ويضيع فريصة خطيرة لفريقه في المباراة.  

وتلقى النيجيري جونيورأجاي كرة من قدم عبد الكريم الوادي لاعب وادي دجلة ليسددها قوية لكن عبد المنصف واصل التألق وتصدى لواحده من فرصة هطيرة في الدقيقة ٣٣.  

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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