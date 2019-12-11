ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة ليفربول في التعاقد مع هدف مميز لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ليفربول يرغب في التعاقد مع نيمار

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية في تقرير لها اليوم إن الريدز دخل سباق التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف القادم، حيث يعد أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب نادي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

الصحيفة أشارت إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع موكلي نيمار ، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يزيد من اشتعال المنافسة على اللاعب خاصة أن برشلونة يرغب في التعاقد معه هو الآخر.

نيمار لا يقدم المنتظر منه في باريس سان جيرمان بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مؤخرا ومنذ انضمامه إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.