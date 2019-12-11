Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يخطط لإفشال انتقال الصفقة الكبرى إلى برشلونة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
برشلونة وليفربول
برشلونة وليفربول
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة ليفربول في التعاقد مع هدف مميز لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ليفربول يرغب في التعاقد مع نيمار 

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية في تقرير لها اليوم إن الريدز دخل سباق التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف القادم، حيث يعد أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب نادي برشلونة الإسباني  ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

 

الصحيفة أشارت إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع موكلي نيمار ، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يزيد من اشتعال المنافسة على اللاعب خاصة أن برشلونة يرغب في التعاقد معه هو الآخر.

 

نيمار لا يقدم المنتظر منه في باريس سان جيرمان بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مؤخرا ومنذ انضمامه إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي الأن مانشستر سيتي ليفربول رياضة تشيلسي الأن برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ ساعتين

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ ساعة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ نصف ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ ساعة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status