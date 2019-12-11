يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

كورة فور جول بث مباشر مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات دور الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز





جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي بالسلام، أبوابه في السابعة والنصف من مساء اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية للأهلي عندما يحل وادي دجلة ضيفًا على المارد الأحمر، GOALEL3ARB الأهلي يستأنف مباريات الدوري المحلي بعد الانتصار الإفريقي.





كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه رفاق اليوناني تاكيس جونياس الطامح لحصد الفوز من أجل النجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني، KORA ONLINE، فايلر يتطلع للعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.





كورة جول الأهلي يعود للمنافسة المحلية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام الهلال السوداني، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية مقابل هدف وحيد، KORA GOAL، فايلر يرغب في مواصلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام.





موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بالدوري العام

وتُقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على ملعبه بالسلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد وادي دجله بالدوري العام





وتُذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الأهلي يستضيف وادي دجلة، KORA PLUS على ملعب الأهلي بالسلام الدولي.





ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الأهلي المباراة وهو محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط ويواجه شبح الهبوط للقسم الثاني، KORA7ASRY الأهلي يستضيف دجلة بالدوري الممتاز.





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