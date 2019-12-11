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هاني رمزي يصل عزاء المخرج سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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عزاء المخرج سمير سيف
عزاء المخرج سمير سيف
لمياء علي
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وصل الفنان هاني رمزي منذ قليل وذلك لتقديم واجب  العزاء فيرالمخرج الراحل سمير سيف في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة، كما كان من أول الحاضرين الفنانة منى زكي التي وصلت لمكان العزاء منذ قليل.

وحرص الفنان لطفي لبيب والملحن هاني شنودة ومنى زكي ومحمد هنيدي وإلهام شاهين على الحضور للعزاء.

وكان الراحل سمير سيف قد رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حزن شديد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه في الجنازة.

ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، لأنه  قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف، وغيرهم.
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