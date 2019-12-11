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الثلاثاء.. ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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آية حمروشي
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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية لقاء مفتوح مع الفنانة ليلي علوي.
ومن المقرر أن يدور الحوار حول دور الفن في خدمة قضايا المجتمع وذلك الثلاثاء الموافق ١٧ من ديسمبر الجاري فى تمام الحادية عشرة النصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.
ويقام اللقاء تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنسيق ا.د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وإشراف ا. سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتدير الحوار الكاتبة الصحفية أمال عثمان.
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