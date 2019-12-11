اهداف ليفربول امس ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا (2-0) .. هدف صلاح Mohamed salah يدخل العالمية (فيديو)

حقق فريق ليفربول انتصار ثمين على غريمه ريد بول سالزبورج، حيث تمكن الرايدز من حسم اللقاء بهدفين مقابل لاشئ، وضمن ليفربول تأهله للدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وفيما يلي نقدم لكم اهداف ليفربول امس ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا وفيديو هدف صلاح Mohamed salah العالمي.





اهداف ليفربول امس ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا





شهدت مباراة ليفربول ضد سالزبورج في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، أهداف عالمية، حيث افتتح نابي كيتا الهدف الأول للرايدز في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.





هدف صلاح Mohamed salah يدخل العالمية





وفي الدقيقة 58 سجل النجم المصري محمد صلاح Mohamed salah هدف عالمي، حيث تمكن خطف الكرة من المدافع بسرعته ليتخطى حارس المرمى ويضعها في شباك سالزبورج لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





ترتيب مجموعة ليفربول وسالزبورج





وبعد فوز ليفربول في مباراة أمس، ارتفع نقاطه إلى 13 لينفرد بالصدارة ويتأهل للدور 16 من دوري الأبطال، ويأتي نابولي الإيطالي برصيد 12 نقطة ليتأهل هو الآخر بعد فورزه على جينك البليجي في مبارة أمس بنتيجة 4 - 0، ليتذيل الفريق البليجي المجموعة برصيد نقطة، ويأتي سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.





اهداف ليفربول امس ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.. وهدف صلاح Mohamed salah العالمي