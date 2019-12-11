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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك غدًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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ديسابر
ديسابر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك مساء الخميس في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي
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