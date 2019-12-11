دبلوماسي سابق يوضح أهداف منتدى أسوان ورؤية مصر لتحقيق التنمية بإفريقيا (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر السلام والتنمية المنعقد في أسوان يبحث عن سبل تحقيق السلام في ظل أن التنمية هي الوجه الآخر للسلام، لافتَا إلى أن السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا أمر ضروري، لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن برنامج 2063 الخاصة بتنمية إفريقيا، يعمل على الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات التنمية المختلفة، وزيادة الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل 65% من القارة الإفريقية، ومن هنا تبدوا الأهمية البالغة بمؤتمر السلام والتمية بأسوان.



وأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا مرتبط بمبادرة "اسكات البنادق" في عام 2020، لافتَا إلى أن هناك جهود كثيرة مبذولة لمكافحة الإرهاب وحل القضايا الساخنة في إفريقيا من أجل التنمية.

